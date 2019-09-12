Прощались с сезоном под звуки оркестра Росгвардии В Приморье подвели итоги ежегодного проекта «Летние вечера в парке 50+». Бесплатные танцевальные площадки для пенсионеров были открыты в 20 муниципальных образованиях края, напомнили в пресс-службе региона.

Организаторы – Приморский центр социального обслуживания населения и АНО «Родные люди» – благодарят всех, кто в любую погоду приходил на танцплощадки, в том числе «серебряных» волонтеров, которые стали главными помощниками в проведении нынешнего сезона.

В планах на будущий год – открытие очередного летнего танцевального сезона для приморцев 50+.

«Мы надеемся, что в муниципалитетах подхватят идею владивостокцев и организуют вечера отдыха для представителей старшего поколения не только летом. Все новости об этом и о том, как еще можно разнообразить свой досуг, пенсионеры могут узнать с помощью сайта «Пенсионер25.РФ». Можно обратиться за информацией и в филиалы нашего центра», – комментирует врио директора Приморского центра соцобслуживания населения Мария Кузьмина.

Во Владивостоке прощание с летним танцевальным сезоном прошло под знакомые многим мелодии в исполнении оркестра Росгвардии. Организаторы предложили активным участникам не только танцевальный марафон.

«На площадке перед краевым Домом молодежи развернулась выставка народных промыслов. Здесь же проходили мастер-классы по бисероплетению, изготовлению кукол-оберегов, гончарному мастерству, а также подвели итоги конкурса кулинарных шедевров «Осенний натюрморт». Полезные призы получили все конкурсанты», – рассказали в краевом департаменте труда и социального развития.

А еще владивостокские пенсионеры завершили челлендж «Приморье, танцуем вместе!». Начатая в конце июля в Арсеньеве акция была подхвачена жителями Уссурийска, Спасска-Дальнего, Дальнереченска, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Артема и Хороля.

«Танцы – это физическая активность, позитивное отношение к окружающему миру, возможность общения. Все это способствует хорошему качеству жизни, это основа активного долголетия любого человека. Обязательно будем продолжать танцевальный марафон и в будущем привлечем к участию еще больше муниципалитетов», – убеждена и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.

Автор: Отдел новостей «В»