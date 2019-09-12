Горожан больше всего интересует ремонт дорог, тротуаров и подпорных стен С начала года в администрацию краевого центра поступило 23938 обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В них 30773 вопроса, что на 9514 вопросов больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Традиционно больше всего вопросов у граждан вызывают благоустройство территорий и ремонт внутриквартальных дорог, подпорных стен, тротуаров, лестниц. Их количество (2640 вопросов) в сравнении с 2018 годом увеличилось в 1,6 раза.

Как уточнили в управлении по работе с обращениями граждан, аналогичная ситуация и с другими постоянными темами обращений. Вопросы содержания общего имущества – благоустройство и использование придомовой территории, ремонт кровли, канализации, фасадов и подъездов жилых домов – ставились в обращениях 1915 раз, вопросы муниципального земельного контроля – 1282 раза.

«Много обращений поступило по земельным вопросам, – отметила начальник городского управления по работе с обращениями граждан Анна Нетай. – Это связано с передачей с 1 мая этого года полномочий по распоряжению неразграниченными участками на территории Владивостока от краевой к городской администрации. Таких вопросов было задано 1285. На все из них подготовлены ответы».

Увеличение количества вопросов в обращениях наблюдается практически по всем направлениям деятельности администрации Владивостока. Но есть и исключения: в полтора раза уменьшилось в сравнении с 2018 годом количество вопросов по эксплуатации и сохранности магистральных автомобильных дорог (1060), транспортного обслуживания населения (589).

Напомним, что обращения граждан в администрацию Владивостока могут быть поданы в письменной форме, лично, по почте и через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»