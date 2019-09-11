Новый «Голос» рассекретил наставников В Москве на одной из киностудий начались съемки слепых прослушиваний восьмого сезона одного из самых популярных проектов Первого канала «Голос». Кресла наставников в этот раз заняли Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.

– По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и каждый из которых достиг больших высот в своем амплуа, – сказал продюсер шоу Юрий Аксюта. – Константин Меладзе филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина, безусловно, наша поп-дива. Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него – свой взгляд на музыку, и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания.

Ведущим шоу, как и в прежние сезоны, будет Дмитрий Нагиев. Эфир проекта запланирован на вторую половину осени – сразу после финала шоу «Голос 60+».

Автор: ИА «Столица»