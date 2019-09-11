Любовь и боль Иосифа Кобзона На Первом канале подготовили документальный фильм про Иосифа Кобзона «Песня моя – судьба моя». В этом году великому артисту исполнилось бы 82 года (напомним, что Иосифа Давыдовича не стало в конце лета прошлого года).

В проекте приняли участие супруга певца Нелли Кобзон, их дети, а также друзья артиста Илья Резник, Григорий Лепс, Валерия, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Александра Пахмутова, Полина Гагарина, Эдгард Запашный, Петр Подгородецкий и многие другие. Каждый из них вспоминал необычные и интересные истории из жизни Иосифа Кобзона, о которых неизвестно широкой общественности: как артист познакомился с Нелли, с которой прожил вместе с 1971 года, что о карьере певца Кобзон никогда не мечтал, а хотел получить серьезную профессию шахтера и даже учился в горном техникуме. Вспомнят и о страшной болезни, с которой артист боролся больше 15 лет и которая унесла его жизнь…

Автор: ИА «Столица»