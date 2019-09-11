Был бы спецназ, а Байкал найдется Закончились съемки остросюжетного детектива «Заповедный спецназ», который обещает стать одной из ярких кинопремьер нового сезона на канале НТВ.

Сериал расскажет о том, как спецгруппа «Рысь», защищая природу Байкала, вступила в опасную борьбу с браконьерами и покрывающими их силовыми структурами. Главных героев сыграли Виктория Корлякова, Роман Полянский и Максим Дрозд.

Съемки сериала проходили в разных регионах России, в том числе и в окрестностях Рыбинска, где есть и леса, и водоемы. До конца лета нужно было успеть снять большую часть натуры, поэтому съемочная группа трудилась практически без отдыха. Актерам пришлось испытать серьезные физические нагрузки, выполняя сложнейшие трюки, прыгая в огонь и в воду, бегая по лесам в мокрой и тяжелой одежде. Дополнительные сложности создавали жара и комары, которые донимали всю съемочную группу почти все время съемок. Но все трудности компенсировала невероятно красивая природа, которую, как считают создатели проекта, им удалось передать через камеру.

Автор: ИА «Столица»