Грустный и злой Смоляков дразнит весельчаков В новом сезоне на канале НТВ покажут восьмисерийный остросюжетный детектив «Агеев». В главной роли – Андрей Смоляков.

Его герой – талантливый оперативник Агеев с очень сложным характером, за который его давно бы уволили из органов, если бы не замначальника управления уголовного розыска (Николай Фоменко). Он взял на себя роль громоотвода. Фоменко, обладая веселым нравом, умеет втянуть в свои шуточные разговоры даже Андрея Смолякова, погруженного в роль вечно всем недовольного Агеева.

Также в картине снялись Юрий Ицков и легенда советского кино Юозас Будрайтис. Разбавят брутальную компанию Александра Урсуляк и Наталия Вдовина.

Автор: ИА «Столица»