Инвалиды будут искать работу через облако Центры занятости приморских городов подключили к сервису «Платформа SOL «Сурдо-Онлайн». Теперь специалисты в любое время могут предоставить услугу инвалиду по слуху с помощью «облачного переводчика».

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, сервис позволяет получать услуги по переводу русского жестового языка в режиме видеосвязи круглосуточно и семь дней в неделю. Это альтернатива сурдопереводчика.

Первыми новый вид консультирования опробовали в центре занятости Владивостока. Сотрудник подключилась к конференц-связи платформы SOL «Сурдо-Онлайн» и уже без помощи приглашенного сурдопереводчика обсудила с соискателями пожелания к искомой работе, ознакомила инвалидов с перечнем свободных квотированных рабочих мест.

Тем соискателям, которые готовы самостоятельно вести поиск работы, стоит зарегистрироваться на портале «Работа в России». В общероссийской базе вакансий работодатели края разместили почти 600 вакансий для граждан с инвалидностью.

В данный момент платформа работает в центрах занятости Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема и Спасска-Дальнего.

Автор: Отдел новостей «В»