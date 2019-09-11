Юных владивостокцев отправили на Дикий Запад. Мыть золото Участники городского проекта «Хрустальный мир» в конце августа катались на лошадях в этнопарке «Казачий стан» и пробовали чеканить монеты в квесте «Золотоискатель», сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что «Хрустальный мир» – это яркие, познавательные и интересные мероприятия для ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Экскурсии и мастер-классы, в которых участвуют дети-инвалиды и дети, не имеющие особенностей по здоровью, помогают им преодолеть барьеры в общении друг с другом вне зависимости от физических возможностей. Так, в конце августа в этнопарке «Казачий стан» на острове Русском ребятам и их родителям презентовали культуру, традиции и обряды казаков. Особенно всем понравилась демонстрация техник владения казачьим оружием. А еще ребята играли, катались на лошадях и принимали участие в дружеском состязании по перетягиванию каната.

Впечатлил участников проекта и реалити-квест «Золотоискатель». Ребята погрузились на три часа в атмосферу золотого прииска на Диком Западе. Они промывали песок, пытаясь найти драгоценные крупинки, стреляли из пневматической винтовки в тире и вместе проходили препятствия, которые появлялись на пути юных золотодобытчиков.

«Впереди еще две экскурсии. 14 сентября участники проекта «Хрустальный мир» отправятся на фабрику мороженого, а 21 сентября – на молокозавод, где также смогут познакомиться с новыми профессиями», – рассказала о планах начальник отдела реализации программных мероприятий управления по исполнению программ по поддержке населения Оксана Гоголева.

Все мероприятия бесплатны. Надо только зарегистрироваться по телефону 8-902-555-47-33.

Автор: Отдел новостей «В»