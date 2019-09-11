Спасти образование от бюрократа, потребителя и репетитора Сбербанк подготовил новую образовательную платформу для отечественного среднего образования

Участники прошедшей в рамках ВЭФ-2019 пленарной сессии Сбербанка «Школа будущего: Куда движется мир? Новые образовательные платформы» обсудили проблемы современного образования и попытались найти пути их решения.

Убить экзамены…

Для начала были найдены основные болевые точки нынешней школы:

– Не хватает вариативности, – сетовала представительница аудитории, назвавшаяся просто мамой. – Сегодня мы имеем стандартное образование для стандартных детей.

По мнению профессора ДВФУ Владимира Филаретова, выпускники школ плохо подготовлены к восприятию нового.

– Детей не учат, а натаскивают, поэтому нам приходится их переучивать, – заметил преподаватель.

– Системе образования мешают бюрократ, потребитель и репетитор. Причем представленные массово, – уверена Елена Казакова, доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). – Я говорю об ученике с потребительской позицией на уроке, когда он думает, что ему кто-то что-то должен дать. А также об учителе, который смиряется с репетиторством. Вы подумайте: более половины нашего населения убеждены, что сдать ОГЭ и ЕГЭ без репетиторства невозможно. А это показатель низкого качества нашего образования. Третий персонаж – бюрократ, позволяющий потребителю и репетитору взаимодействовать, выдавая этот процесс за качество образования.

По мнению заместителя министра просвещения РФ Павла Зенковича, одно из слабых звеньев современного образования – неравные возможности среди регионов.

Модератор сессии президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф отметил неэффективность действующей системы оценки обучения:

– Сами процессы обучения и экзамена таковы, что отбивают желание учиться. Мы из школы человека выпускаем уже с инвалидностью – страхом, что его всю жизнь будут оценивать. Одна из моих целей – убить экзамены.

Освободите учителя для творчества. А ученика – от страха

Один из способов решения всех перечисленных проблем, по мнению руководителя Сбербанка, это внедрение в школы новой образовательной платформы. Ее главная задача – освободить учителя от рутинной работы и дать ему возможность заняться творчеством. Сейчас, к сожалению, 80 процентов учительского времени уходит на выполнение различных предписаний. Кроме того, новый образовательный формат позволит ученикам развивать технологические и социальные навыки: самостоятельно выбирать систему обучения, персональные цели и задания, непрерывно обучаться вне школы.

Как пояснил Герман Греф, над платформой работали лучшие IT-специалисты Сбербанка.

Одна из задач, которую в том числе должен решить образовательный проект Сбербанка, – ликвидировать страх у школьников перед оцениванием. Но при этом создать у них мотивацию к учебе и к самооценке.

– Мы создали уникальный образовательный проект «Школа 21», – рассказывает Герман Греф. – За три года из лингвистов, психологов и других обладателей совсем нетехнических специальностей мы готовим инженеров высочайшего класса. Так вот, подобная переподготовка была бы невозможна без мощнейшей мотивации у слушателей.

С 1 сентября 15 школ в России начали работать на сбербанковской платформе. Предполагается, что спустя год количество таких учебных заведений увеличится в разы.

– Но мы не собираемся быть монополистами в образовательных проектах, – отметил Герман Греф.– Будет здорово, если в стране заработают 50 или даже 100 таких платформ. А конкретно наша вовсе не рассчитана на какие-то специализированные школы и на особенно талантливых детей. Установить ее можно даже в сельской школе: обучить учителей и начать работать...

К слову, учебным учреждениям приобретение образовательной платформы обойдется бесплатно – это благотворительный проект Сбербанка.

Приоритетные задачи

Участие Сбербанка в Восточном экономическом форуме не ограничилось лишь образовательной темой.

ПАО «Сбербанк» подписало ряд соглашений с предприятиями Дальнего Востока, органами власти и общественными организациями. Соглашения закрепили договоренности сторон в части финансирования проектов, реализуемых в регионе, а также планы по стратегическому партнерству и развитию эффективного сотрудничества в сферах кадровой политики и управления внутренними бизнес-процессами.

– Поддержка бизнеса Дальнего Востока является одной из приоритетных задач банка. Мы всегда готовы развивать сотрудничество и участвовать в реализации новых проектов наших партнеров. Соглашения направлены на то, чтобы в арсенале наших клиентов были самые современные банковские технологии и гибкие финансовые инструменты, помогающие эффективной работе, – подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов.

Автор: Анжелина ШИЛАН