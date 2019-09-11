Шедевр для всех без исключения Выставка картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла лоджиа» из собрания галереи Уффици открылась в Приморской картинной галерее.

«В» уже писал об этом беспрецедентном проекте, который дал возможность жителям и гостям столицы ДФО увидеть шедевр эпохи Возрождения, никогда не выставлявшийся в России. Мало того, эта выставка – первый в истории пример сотрудничества галереи столь высокого уровня с региональным российским музеем, первый показ Боттичелли за Уралом.

– Мы оказывали все возможное содействие этому проекту, – сказал Вальтер Ферраро, первый советник посла Италии в РФ. – Владивосток – самая дальняя точка на карте России, куда отправлялись из Италии на выставки произведения искусства. Мы надеемся, что это начало большого сотрудничества Италии и Приморья, причем не только в сфере искусства. В этом году наша страна впервые приняла полноценное участие в ВЭФ, на днях в городе откроется почетное консульство Италии. Сотрудничество начнет развиваться на прочной основе.

Айке Шмидт, директор галереи Уффици, очень ярко описал свои эмоции в тот день, когда ему впервые рассказали об идее выставить работу из фондов галереи во Владивостоке.

– Я подошел к карте, чтобы зримо представить, как это далеко. Нет, я знал о Владивостоке, о том, что город сейчас на острие развития, что это ворота России в АТР и АТР в Россию, но насколько он далеко, не представлял, – признался господин Шмидт. – Посмотрел на карту и подумал сначала: о, теперь у меня есть весомый повод поехать туда. А потом пришла вот какая мысль. Наполеон мечтал объединить Европу и Азию, но силой оружия. Ему это не удалось. А мы сможем это сделать силой искусства! И это намного лучше!

Проект «Боттичелли: мастер универсального искусства», разумеется, не осуществился бы без поддержки меценатов, спонсоров, в частности Сбербанка России.

– Мы не впервые так плодотворно сотрудничаем со Сбербанком, – напомнила Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – К своему 175-летию Сбербанк привез в наш город выставку из фондов Третьяковской галереи «Городской романс». Затем был проект «Видеть невидимое», в рамках которого публике были представлены шесть тактильных копий шедевров из Государственного музея имени Пушкина. Этот проект внес кардинальные перемены в нашу стратегию работы по инклюзии. Мы перешли на новый уровень, можно сказать, и во многом благодаря Сбербанку.

Заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка Андрей Беднарский отметил, что и к выставке «Мадонны делла лоджиа» была изготовлена тактильная копия.

– Делать искусство доступным каждому – одна из важнейших задач культурной политики Сбербанка, – сказал он. – Мы хотели дать возможность всем гостям и жителям Владивостока прикоснуться к искусству эпохи Возрождения, причем прикоснуться буквально. Мы уверены, что искусство живо только тогда, когда оно доступно, поэтому поддерживаем такие проекты и особое внимание уделяем инклюзивным программам.

Также Андрей Беднарский рассказал о празднике «Рисуй, как Боттичелли», который прошел во Владивостоке на набережной Цесаревича в минувшие выходные.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ