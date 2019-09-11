Асфальт по лучшим рецептам В столице Дальнего Востока открылся новый завод компании «Тайгер Микс»

Торжественная церемония введения в эксплуатацию асфальтобетонного завода компании «Тайгер Микс» прошла на минувшей неделе во Владивостоке. Мощность нового предприятия позволяет производить 210 тонн асфальтовой смеси в час. Если перевести это в километры (с учетом, что тонна горячего асфальта покрывает в среднем 12 квадратных метров дороги), то получится 2,5 квадратного километра свежей трассы каждые 60 минут.

Для столицы ДФО, где в строительный сезон всегда вмешивается погода, новый объект особенно актуален, ведь он способен в сжатые сроки давать большие объемы качественного асфальта любой марки.

Девять плодотворных месяцев

Символично, что открытие завода произошло в дни проведения Восточного экономического форума. Проект, созданный в рамках свободного порта Владивосток (СПВ), был реализован всего за девять месяцев – от зарождения идеи до выпуска первой тестовой партии продукции. Наглядная иллюстрация того, что специальный регуляторный механизм дает результаты, мотивирует предприятия к развитию и создает новые рабочие места.

Резидентство СПВ – бесспорное преимущество для компании, которое позволило снизить себестоимость продукции при неизменно высоком ее качестве.

– За моей спиной сейчас стоит современный завод производительностью 210 тонн продукции в час, способный создавать любые виды асфальта по запросу клиентов, – подчеркнул на открытии предприятия генеральный директор ООО «Тайгер Микс» Илья Немальцын. – В установленном здесь оборудовании учтены все требования к экологичному производству. Никаких выбросов в атмосферу и минимум шума. Если не брать земляные работы, то от того момента, как начался монтаж оборудования, прошло всего 45 дней. Это заслуга всего коллектива, всех людей, кто участвовал в строительстве.

Для производства асфальта во Владивостоке было закуплено оборудование швейцарской компании «Амманн».

– Все передовые технологии и инновации, которые на данный момент существуют в мире, применены на этом заводе, – рассказал Олег Авакин, региональный директор компании «Амманн» по Дальнему Востоку. – Завод отличают высокая степень конструкторской проработки, экономичность в потреблении энергии и экологичность.

Главные компоненты завода: сушильный барабан, где осуществляется сушка материалов, горелка, с помощью которой производится сушка, грохот, бункера, в которых хранятся материалы, смеситель и прочие. Все они оборудованы датчиками и связаны электроникой. Завод компьютеризирован и автоматизирован настолько, что управлять им, по сути, может один оператор, находясь в своей кабине. Человеческий фактор практически исключен на каждом этапе производства. В кабине оператора – два монитора, на которые выводится необходимая информация: сколько и в каком хранилище имеется материала, какая там температура. Система сигнализирует, если какому-то из узлов завода нужна техническая наладка. Техподдержку оборудования предоставляет в режиме онлайн через Интернет головной офис компании в Швейцарии.

Сам процесс производства максимально упрощен и ускорен. Чтобы получить асфальт определенного вида, оператор вбивает в программу «рецепт» и система поставляет в смеситель указанное количество уже обсушенных, очищенных компонентов, которые в смесителе превращаются в конечный продукт – горячий асфальт. Кстати, отгрузка 30-тонного грузовика составит приблизительно десять минут.

И все это происходит тихо, без дыма и шума, которыми обычно сопровождается производство асфальта. На заводе установлены передовые фильтры, улавливающие мельчайшую пыль.

– Также у нас есть бункер хранения готовой продукции, где асфальт может храниться гарантированно пять часов, – отметил Илья Немальцын. – Завод может работать даже тогда, когда все машины заняты. А освобожденные грузовики уже не будут ждать, пока асфальт приготовится. Бункер имеет вместимость до 70 тонн и может накапливать два вида продукции одновременно.

Стоит отметить, что завод может работать на трех видах топлива: природном газе, дизеле и мазуте. Есть даже такая опция, как колорирование. Предприятие может произвести асфальт того цвета, который пожелает заказчик.

Экономическая синергия

Каким бы современным ни было оборудование, качество конечного продукта достигается во многом благодаря достойному и высококлассному сырью. Поставщиком для «Тайгер Микс» является компания «Востокцемент» – лидер в отрасли производства стройматериалов на Дальнем Востоке, чья продукция зарекомендовала себя на всех важнейших стройках региона.

– В бизнесе есть такие понятия, как партнерство и сотрудничество, – подчеркнул генеральный директор холдинга «Востокцемент» Алексей Сысоев. – «Востокцемент» является основным поставщиком всех материалов для компании «Тайгер Микс». Это синергия двух больших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество, благодаря которому такой современный завод может работать на 100 процентов своих возможностей. Ведь асфальт как продукт не может отличаться чем-то концептуально новым. Отличия могут быть в том, как люди подходят к процессу производства, а также в удобствах, предоставляемых клиентам.

Хочу отметить, что, во-первых, на заводе действует передовая лаборатория по контролю качества асфальта. Во-вторых, это экологически чистое производство без шума и пыления. В-третьих, объемы. Сегодня потребителям нужны и малые, и крупные объемы асфальта. Данное предприятие обеспечивает всех клиентов вне зависимости от того, большой у них заказ или малый, равным качеством. И имеет производительность, способную покрыть любые запросы заказчиков. Учитывая, как мало солнечных дней бывает у нас за строительный сезон, это очень важно.

Полевые испытания

Венцом церемонии открытия завода стала демонстрация продукции в деле. Первым 25 тоннам выпущенного асфальта тут же нашли применение: тестовым участком стала площадка, расположенная на территории предприятия, – прямоугольник около 30 метров в длину и шириной в две дорожные полосы.

Для руководства «Тайгер Микса» это был, пожалуй, самый волнительный момент последних девяти месяцев – предстоял не только выпуск первой партии асфальта, но и его полевые испытания. Илья Немальцын махнул оператору рукой, и тот нехитрыми манипуляциями запустил все мощности завода: агрегаты заработали в штатном режиме, в воздухе раздавался их едва различимый гул. В сушильный барабан поступило сырье, которое затем по системе элеваторов поднялось в грохот, и директор завода сообщил окружающим, что производится «огрохачивание» – слово, окутанное производственной романтикой и прозвучавшее для непосвященных как заклинание. Затем все необходимые элементы попали в свое последнее пристанище – смеситель.

В зону погрузки под металлический зев смесителя подъехал грузовик. Зев распахнулся, и в оранжевый кузов посыпалась антрацитовая смесь, обдававшая жаром присутствующих. Несколько минут – и уже потолстевшая на 25 тонн машина отправилась к площадке, где ее ждал асфальтоукладчик. Метр за метром бетонная коробка застилалась черным ковром. За дело принялся каток, уплотняющий горячую массу. Ковер становился гладким и ровным и наконец принял свои окончательные очертания. Собравшиеся с любопытством и восхищением наблюдали, как в течение получаса перед ними возникла 30-метровая заасфальтированная дорога, на которую оставалось только что разметку нанести.

Далее Илья Немальцын и Алексей Сысоев приняли участие в символической церемонии – оставили отпечатки ладоней на первом заасфальтированном участке. Как пошутил Алексей Сысоев, оставить отпечаток ладони на горячем асфальте, конечно, можно, но только один раз в жизни. Температура уже закатанного материала может превышать сто градусов. Поэтому для слепков ладоней воспользовались планшеткой с гипсом, которую потом вмонтировали в полотно.

Гости мероприятия высоко оценили продукцию завода.

– Я воочию убедился, что асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» самый передовой, экологически чистый, что продукция завода очень качественная, – поделился впечатлениями депутат Госдумы РФ Владимир Новиков. – Мне очень приятно, что в дни проведения очередного ВЭФ открыто новое предприятие. Я сам участвую в мероприятиях форума, но счел необходимым приехать сюда и поздравить сотрудников. Вы большие молодцы. Также приятно видеть много молодых работников. Многие программы по развитию Дальнего Востока направлены на закрепление молодежи в регионе. И появление таких заводов, дающих хорошие зарплаты сотрудникам, можно считать важным шагом, чтобы мотивировать молодежь оставаться в регионе.

Сегодня на АБЗ «Тайгер Микс» трудятся 45 человек: операторы, сотрудники лаборатории, погрузчики и другие. Работа ведется круглосуточно – в три смены. Что неудивительно. Как рассказали представители компании, очередь заказчиков велика, и в том, что загруженность предприятия будет стопроцентной, нет никаких сомнений.

Владивосток растет и развивается, ему надо не только поддерживать дорожную сеть, но и готовиться к серьезным проектам будущего, создавать новые трассы. У города теперь есть все ресурсы, чтобы этот процесс шел без заминок.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ