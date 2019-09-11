За грибами через границу Граждан КНР не раз задерживали пограничники за незаконное пересечение государственной границы России и сбор краснокнижного дикороса.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, с начала сентября было задержано восемь китайских любителей тихой охоты. Все они собирали сосновый гриб (в КНР его еще называют мацутакэ), высоко ценящийся в восточной медицине.

Троих грибников задержали пограничники в Уссурийске. Двое из них успели собрать около четырех килограммов соснового гриба. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее они уже задерживались и привлекались к ответственности за подобные правонарушения. У третьего нарушителя обнаружили порядка 15 килограммов мацутакэ.

Еще пятерых грибников задержали в районе села Камень-Рыболов. Иностранцы собрали в общей сложности 50 килограммов редких грибов.

Напомним, что сосновый гриб (мацутакэ, или японский трюфель) произрастает всего в нескольких местах в Уссурийском, Хасанском и Ханкайском районах и занесен в Красную книгу Приморского края.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

Автор: Отдел новостей «В»