Полмиллиона за мусор В Приморском крае ввели штрафы за ненадлежащее обустройство и содержание площадок для вывоза мусора. Теперь управляющие организации могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей за беспорядок на контейнерных площадках.

Соответствующие поправки в закон Приморского края приняты 10 сентября и вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщил primorsky.ru.

Так, теперь согласно законодательству все виды мусоросборников должны быть оборудованы крышками, а сама контейнерная площадка – иметь твердое водонепроницаемое покрытие, предусматривающая возможность стока дождевых или талых вод, ограниченная бордюром и ограждением, имеющая подъездной путь. Мытье и дезинфекция контейнеров должны проводиться только на территории специализированной организации.

Проектом закона предусмотрено, что контейнерные площадки могут располагаться на расстоянии не менее 20, но не более 100 метров до жилых зданий, детсадов, школ, спортплощадок и мест массового отдыха, а до медучреждений – не менее 25 метров. На пляжах урны следует размещать на расстоянии не менее 10 метров от воды, расстояние между ними не должно превышать 40 метров.

За нарушение требований к обустройству площадок предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. А за их ненадлежащее содержание – до 500 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»