Мэрия предупреждает: «Единая информационная служба ЖКХ» не является городской службой Во Владивостоке участились случаи недобросовестной рекламы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В частности «Единая информационная служба жилищно-коммунального хозяйства», несмотря на свое громкое название, не имеет никакого отношения к официальным структурам. При этом организация регулярно шлет жителям по почте «извещения» на поверку водосчетчиков. Свои услуги за немаленькую сумму эта компания предлагает, ссылаясь на требования федерального законодательства. Однако в государственном реестре на осуществление такой деятельности фирма не значится.

Как правило, когда жители звонят по телефонам, указанным на «извещениях», им говорят о необходимости срочной поверки счетчиков. При этом сообщают, что практически всегда поверка показывает неисправность прибора, а значит, лучше его сразу заменить. Таким образом, горожанам навязывается услуга по замене прибора учета.

В связи с этим администрация Владивостока призывает владивостокцев быть внимательными, не доверять мошенникам, проверять реальные сроки работы своих водосчетчиков и проходить поверку по истечении этих сроков. К сведению, межповерочный период счетчика холодной воды – 6 лет, горячей – 4 года. По всем интересующим вопросам можно обращаться в свою управляющую компанию.

Автор: Отдел новостей «В»