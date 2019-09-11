Идите в парк. Встречаться со здоровьем Успешно стартовали в парке Минного городка «Встречи здоровья», которые, как сообщает пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 4, станут еженедельными.

Каждую среду на центральной площадке парка с 11 до 12 часов проходят встречи врачей бывшей дальзаводской больницы с жителями города. В ходе мероприятия врач совместно с профессиональным инструктором проводит для участников физическую разминку. Это различные специальные комплексы для дыхания, активизации работы мышечной системы. После зарядки все отправляются на прогулку: инструктор научит правильной ходьбе, правильному дыханию при движении и корректному распределению нагрузки на организм. Кроме того, все желающие могут побеседовать с врачом и получить консультацию по интересующим вопросам.

Так, уже состоялись беседы с физиотерапевтом, кардиологом и пульмонологом. На прошлой неделе беседу и совместную физкультурную разминку провела врач лечебной физкультуры.

Узнать о следующих встречах здоровья можно по телефону 248-00-49.

Автор: Отдел новостей «В»