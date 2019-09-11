Экая ты, квакша, причудливая… Более 20 жителей тропиков пополнили экспозицию «Тропический дождевой лес» Приморского океанариума. После карантина и адаптации новоселов посетителям будут показаны причудливые квакши, веслоног Денеси, кивсяки, древолазы и гастрофолисы зеленые.

Гастрофолис зеленый – древесная ящерица, живущая в прибрежных лесах Танзании и Кении и предпочитающая проводить максимум времени на солнце. Гастрофолис вырастает до 40-45 сантиметров, при этом большую часть тела – две трети – составляет цепкий гибкий хвост. Охотятся они на насекомых, но не откажутся от фруктов, бутонов цветов и молодых побегов. Прибывшие в океанариум ящерицы – сформировавшаяся пара, у которой уже было потомство, сообщила пресс-служба научного учреждения.

– Мы специально выбрали половозрелую сформировавшуюся пару, чтобы быть уверенными, что у ящериц не возникнет проблем с размножением, – пояснил главный специалист отдела «Тропический лес» Артем Герасименко. – Также к нам прибыли две пары африканских кивсяков, от которых мы тоже планируем получить потомство.

Африканские кивсяки – это многоножки. Примечательно, что по мере роста животного увеличивается и число его ног, которое может достигать 400 штук.

Веслоног Денеси – одна из крупных древесных лягушек в мире. Размер самок превышает 20 сантиметров, длина тела самцов в среднем 15 сантиметров. В природе они живут как в горных дождевых лесах, так и в низменностях близ рек и болот Юго-Восточной Азии.

Причудливые квакши тоже ведут древесный образ жизни. Причудливыми этих лягушек назвали из-за широких кожных складок, которыми они маскируют яркое желтое брюшко. В природе причудливые квакши обитают в верхнем ярусе тропических лесов Бразилии, Колумбии, Эквадора и Перу. Лягушки покидают свои обычные места обитания только во время брачного сезона.

Коллекцию лягушек-древолазов Приморского океанариума пополнили четыре особи эффектной ультрамариновой расцветки.

Автор: Отдел новостей «В»