Выпускники стали прагматичней Представители ведущих вузов страны подвели итоги приемной кампании – 2019 и обсудили перспективы нового учебного года на круглом столе, прошедшем в МИА «Россия сегодня».

В минувшем учебном году самым популярным ЕГЭ по выбору стало обществознание. Второй по популярности предмет – физика, третий – биология. Увеличился спрос на такие иностранные языки, как китайский и испанский. В целом, как отмечают эксперты, наблюдается улучшение результатов единого государственного экзамена.

Самыми востребованными направлениями у абитуриентов стали медицина, экономика, СМИ и международные отношения. Участники обсуждения отметили, что выпускники школ с каждым годом прагматичнее выбирают университет: изучают учебные планы, узнают о возможности международных стажировок и просчитывают перспективы будущего места работы.

– Выросло количество людей, которые подают документы только на одно направление. То есть они уже определились и идут на конкретную специальность, – отметила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна. Хотя, по ее словам, по-прежнему есть старшеклассники, сдающие шесть экзаменов, чтобы подать документы на несколько специальностей (для поступления на одну выбранную специальность достаточно сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два по выбору. – Прим. авт.).

Также абитуриенты часто спрашивали о наличии образовательных программ, которые целиком преподаются на английском языке.

Новая приемная кампания стартует уже в сентябре. Именно в этом месяце 11-классники подписывают заявления на сдачу ЕГЭ-2020, а значит, определяются с дальнейшим направлением обучения. В ходе круглого стола представители ведущих вузов сформулировали советы для нынешних выпускников школ:

Начинать профориентацию как можно раньше. Желательно не с репетиторами, а на олимпиадах и дополнительных курсах, организованных вузами.

Не замыкаться в рамках трех экзаменов. Подготовиться сложнее, зато выбор больше.

Посещать «университетские субботы», чтобы познакомиться с обстановкой в выбранном вузе и понять, будет ли комфортно учиться.

Отслеживать новые направления – каждый год их появляется все больше.

Усердней готовиться к поступлению, не надеясь, если что, легко попасть на платное обучение. Конкурс на внебюджетные места уже в этом году был очень высоким.

Автор: Отдел новостей «В»