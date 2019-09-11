Во время ВЭФ ТОФ «воевал» в Охотоморье Экипажи кораблей 1-го ранга Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота всю первую неделю сентября провели в открытом море.

В акватории между Сахалином и Курилами они участвовали в серии плановых тактических учений. Причем на разных этапах были задействованы различные боевые корабли, вертолеты и самолеты, бойцы противодиверсионного подразделения. Основу отряда составили корабль измерительного комплекса (разведки) «Маршал Крылов», БПК «Адмирал Пантелеев», корветы «Совершенный» и «Громкий», ракетные катера и плавучий госпиталь «Иртыш». Они отрабатывали организацию всех видов обороны, в частности, по отражению атак средств воздушного нападения и субмарин условного противника. Для поиска вражеской подводной лодки были задействованы противолодочные вертолеты корабельного базирования Ка-27ПЛ и самолеты Ту-142.

Катерная ракетная ударная группа из трех катеров имитировала ракетную атаку по отряду надводных кораблей, который в качестве защиты осуществил постановку пассивных помех. Реальная стрельба из орудий велась боевыми кораблями у побережья Камчатки.

Во второй отряд вошли флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», БПК «Адмирал Трибуц» и эскадренный миноносец «Быстрый», которые вели огонь не только по надводным целям, но и по долговременным огневым точкам и боевой технике условного противника.

У побережья Камчатки к маневрам присоединились корабли и катера группировки войск на северо-востоке России. Все вместе они отработали практические задачи по охране и обороне сил флота при стоянке на незащищенном рейде.

По завершении учений основные силы ТОФ зашли в Авачинскую бухту для кратковременного отдыха моряков и пополнения запасов. В ближайшее время корабли Приморской флотилии возьмут курс к родным берегам.

Автор: Николай КУТЕНКИХ