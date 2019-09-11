Парня, спасшего утопающего, искали по соцсетям Матрос-контрактник ТОФ Илья Дулеба в минувшее воскресенье спас человека, тонувшего в бухте Стеклянной.

О подвиге «парня какого-то лет двадцати, среднего роста, плечистого и крепкого» 8 сентября рассказали все соцсети. Люди писали, что в бухте Стеклянной, несмотря на сильное волнение моря, собралось, как только вышло солнце, немало отдыхающих. Некоторые даже отважились купаться. Одного мужчину понесло течением. Заметили это далеко не сразу. Находившиеся на берегу люди пытались бросить ему веревку, но все попытки были безуспешными. Также многие отмечали, что большинство отдыхающих вместо попыток вызвать МЧС или что-то предпринять снимали тонущего человека на телефон…

Как и откуда появился молодой крепкий парень и бросился в воду, поначалу никто не заметил. Преодолевая волны и течение, молодой человек доплыл до утопающего и вытащил его на берег, оказал первую помощь. А потом, как в знаменитом стихотворении Маршака, «кепкой махнул и пропал за углом».

Спасителя нашли с помощью соцсетей. Оказалось, что он служит на флоте по контракту и зовут его Илья Дулеба. Как сообщила пресс-служба ТОФ, в свободное от службы время морской пехотинец вместе с друзьями отдыхал на берегу моря. Во время отдыха Илья заметил тонущего человека. Не дожидаясь приезда бригады МЧС, военнослужащий, обладающий соответствующей специальной подготовкой, поспешил на помощь обессиленному мужчине, вытащил его на берег и оказал первую помощь.

За проявленное мужество при спасении погибавшего человека матрос Иван Дулеба будет поощрен командованием Тихоокеанского флота.

Автор: Отдел новостей «В »