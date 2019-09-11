Пенсионерские семь соток В Приморье увеличен прожиточный минимум пенсионера. С 2020 года он вырастет на 787 рублей и составит 10775 рублей. Решение было принято на внеочередном заседании Законодательного собрания региона.

Депутаты проголосовали за проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2020 год». Документ определяет величину прожиточного минимума пенсионера, а также величину социальной доплаты к пенсии. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума. Отметим, что на текущий момент эта сумма равна 9988 рублям.

По информации департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2020 году, составит 72528 человек, размер средней доплаты на одного получателя составит 3624,69 рубля. Общая сумма расходов на выплату региональной доплаты составит 3 млрд 86,5 млн рублей.

Дополнительные расходы краевого бюджета на приведение пенсий к увеличенному прожиточному минимуму составят 407,9 млн рублей.

Автор: Отдел новостей «В»