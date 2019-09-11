На полуострове Саперном построят аквапарк Компания «Истерн Аква Парадайз» построит на острове Русском во Владивостоке крытый аквапарк, сообщает портал Vl.ru со ссылкой на пресс-службу Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта стороны подписали на Восточном экономическом форуме. Общая сумма планируемых инвестиций в объект, который должен появиться на полуострове Саперном Русского острова, – 10,2 млрд рублей. По данным АПИ, будет создано 115 рабочих мест.

На сайте проекта указано, что на территории предполагается строительство гостиницы на 80 номеров и парковки на 1200 автомобилей в день. Прогнозируемая загрузка аквапарка в день – 2000 человек. Срок развития проекта от строительства до введения в эксплуатацию – 2,5 года.

Автор: Отдел новостей «В»