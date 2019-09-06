Опасные секреты Полишинеля Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят английский триллер с Кирой Найтли «Опасные секреты», немецкий триллер «Работа без авторства», комедийная драма с Кейт Бланшетт «Куда ты пропала, Бернадетт?», ностальгическая драма Валерия Тодоровского «Одесса», китайский эпик «Царство», южнокорейский экономический триллер «Дефолт», в который затесался Венсан Кассель, а также мультфильм «Королевские каникулы».

«Опасные секреты» (16+)

Шпионка британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Кэтрин и ее адвокаты пытаются оправдать ее действия в суде – ей вменяют нарушение закона о государственной тайне. Под угрозой ее жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…

«Работа без авторства» (16+)

Молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)

У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть все: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.

«Одесса» (18+)

Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события, и случится большая запретная любовь.

Валерий Тодоровский уже давно снимает фильмы не про сегодня и не про завтра, а про много лет тому назад. Как художники-маринисты, посвятившие себя морю, режиссер продолжает писать бесконечную сагу о Советском Союзе, прорисовывая каждую мелкую деталь быта с теплотой и усердием фетишиста. Истории в его фильмах давно стали вещами декоративными, а сами декорации, наоборот, фильмообразущими. «Одесса» – это простой сюжет, помноженный на советскую эстетику и ностальгию по вымышленному, а точнее, искривленному памятью времени, в котором разливали душистый квас из желтых бочек и в котором было самое вкусное в мире мороженое, поедаемое счастливыми, беззаботными и ни о чем не подозревающими пионерами.

«Царство» (16+)

Китай, период сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?

«Дефолт» (18+)

В 1997 году южнокорейское правительство было уверено, что экономика на подъеме и страну ждет стабильное процветание. Но, по расчетам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи, в течение недели страна столкнется с финансовым кризисом. Женщина предлагает проинформировать население, но есть те, в чьих интересах умолчать о грядущем дефолте и нажиться на ситуации.

«Королевские каникулы» (6+)

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников Его Сиятельство принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ