Наш заслуженный Канат Премьер балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Канат Надырбек получил звание заслуженного артиста Кыргызской Республики, сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Канат Надырбек родился в Киргизии. В 2008 году окончил Бишкекское хореографическое училище им. Ч.Б. Базарбаева. С 2016 года – солист балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. В январе 2018 года ему был присвоен статус премьера.

Супруга артиста прима-балерина Приморской сцены Мариинского театра Ирина Сапожникова награждена Почетной грамотой Кыргызской Республики.

13 июня 2019 года артисты исполнили фрагмент из балета-оратории Калыя Молдобасанова «Материнское поле» по мотивам произведения Чингиза Айтматова на гала-концерте в городе Бишкеке перед главами государств – стран – участниц ШОС.

Автор: Отдел новостей «В »