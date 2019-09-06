Такой мухтарулинский Владивосток В муниципальном музее современного искусства «Артэтаж» открылась персональная выставка Валерия Мухтарулина «Городской пейзаж».

– Это название не случайное, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Большая часть работ Мухтарулина посвящена городу. Более того, образ мегаполиса художник считает центральным в своем творчестве. В камерных по формату и стилистике работах узнается прежде всего Владивосток. Разный: туманный, заснеженный, со своим лицом, которое проявляется в силуэтах домов на Тигровой, Семеновской, в двориках Миллионки, где встречаются коллекционеры и творческие люди, в трамваях на центральных улицах… Владивосток в его работах узнаваемый и вместе с тем сказочный. Валерий знает приморскую столицу с детских лет, а если точнее, ощущает ее с рождения. И поэтому пишет город с натуры, увиденной много лет назад.

В последние годы в художественной практике укоренилось понятие «человек побережья». Валерия Мухтарулина можно назвать человеком города на побережье. Он родился во Владивостоке. Вырос на сопке Тигровой, жил в частном доме. Знает Тигровую в любом состоянии. В одном из своих интервью он объясняет причины любви к городскому пейзажу. В свое время Валерий работал топографом, исходил вдоль и поперек немало диких мест. Но всегда ощущал себя горожанином. По его мнению, город – это маленькая планета. В ней есть все, что нужно человеку живущему и человеку творческому.

Сегодня Валерий работает дома. А в 1980-е мастерская находилась на Светланской. Посмотрел из окна или вышел на улицу – и оказался в сердце города у моря. Оттого так много настроения в его работах, немногословных, эстетически выверенных.

Валерий Мухтарулин часто использует смешанную технику. Это от импрессионистского восприятия момента. Он признается, что может начать работу в акварели, а завершить маслом. Использует гуашь, тушь. Диктует ситуация. А интуиция подсказывает, какой материал важен в тот или иной момент. Импрессионизм как метод наиболее близок художнику: много света, чувства, вибрации. Сегодня многие работы создаются по памяти, по ощущениям, которые уходят в прошлое. Черные дома, светящиеся окна, железная дорога... Владивосток в этих работах вызывает ассоциации с Парижем, запечатленным в конце XIX века импрессионистами.

Вот как Валерий говорит о Владивостоке: «Можно нарисовать тот же дом, улицу и даже дождь, но никогда нельзя под копирку передать состояние души, которое в тебе рождается, – всякий раз новое. Особенно мне нравится город при необычном освещении. Ровный свет не воспринимаю. Люблю его зимним, снежным, как с рождественской открытки, туманным, моросящим».

Автор: Отдел новостей «В»