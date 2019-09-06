Возвращение Азовцевой Выставка живописи Александры Азовцевой «Возвращение. Долгий путь домой» открылась в Пушкинском театре ДВФУ.

Как рассказали организаторы, на выставке представлена серия полотен китайского периода творчества художницы, проживавшей в среде русской эмиграции в Китае в первой половине XX века. Среди произведений – портреты, пейзажи, эскизы театральных костюмов и вышивка.

Александра Азовцева – живописец, художник декоративно-прикладного искусства, скульптор, член австралийского Королевского художественного общества штата Новый Южный Уэльс.

Ее родители познакомились и обвенчались во Владивостоке. После рождения Александры глава семейства возглавил работы по возведению телеграфной линии на Китайско-Восточной железной дороге. Когда дочери исполнилось 10 месяцев, семья переехала в Харбин.

Азовцева прожила в Поднебесной практически половину своей жизни. Именно здесь проявился ее талант художницы, и уже в ранней молодости пришла широкая известность.

В 1950-е годы Александра покинула Китай и уехала в Австралию, где продолжала творить, получив множество престижных международных наград и премий. Имя Александры Азовцевой внесено в каталоги Оксфордского и Кембриджского университетов, ее картины мечтали приобрести коллекционеры, галереи и музеи. Многие работы рассеялись по всему миру. При жизни творчеству художницы было посвящено значительное количество статей на страницах ведущих американских и австралийских газет.

В 2017 году в соответствии с завещанием автора в Россию вернулись 65 полотен Александры Азовцевой. Они были отреставрированы и подготовлены для показа широкой публике. В коллекцию вошли работы, выполненные в сложной и трудоемкой технике сухой пастели, образцы живописи маслом и вышивка. В них отражены повседневная жизнь китайцев, их быт, портреты, пейзажи, эскизы театральных костюмов и символы Китая.

Автор: Отдел новостей «В»