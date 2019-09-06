Магаданские рыбаки зашли на приморское озеро
Крупная морская рыбопромысловая компания приобрела рыбоводный участок на озере в Ольгинском районе.
Как сообщили в пресс-службе Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), в региональном управлении Росрыболовства состоялось заседание комиссии по проведению торгов рыбоводных участков на внутренних пресноводных водоемах края для занятия аквакультурой.
Комиссией рассматривался вопрос о допуске заявок к аукциону на право предоставления в пользование участка на озере Широком.
Но большого интереса к разведению пресноводной аквакультуры на этом водоеме бизнес не проявил. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах, оказалась Магаданская база тралового флота. Она и стала единственным участником и победителем.
К настоящему времени участок предоставлен победителю по цене начальной ставки аукциона.
Автор: Отдел новостей «В»