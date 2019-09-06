Магаданские рыбаки зашли на приморское озеро Крупная морская рыбопромысловая компания приобрела рыбоводный участок на озере в Ольгинском районе.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), в региональном управлении Росрыболовства состоялось заседание комиссии по проведению торгов рыбоводных участков на внутренних пресноводных водоемах края для занятия аквакультурой.

Комиссией рассматривался вопрос о допуске заявок к аукциону на право предоставления в пользование участка на озере Широком.

Но большого интереса к разведению пресноводной аквакультуры на этом водоеме бизнес не проявил. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах, оказалась Магаданская база тралового флота. Она и стала единственным участником и победителем.

К настоящему времени участок предоставлен победителю по цене начальной ставки аукциона.

Автор: Отдел новостей «В»