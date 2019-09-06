Таможни России и Китая задумали зеленый коридор На Дальнем Востоке российские и китайские таможенники договорились об ускорении пропуска товаров через границу в рамках проекта «Зеленый коридор». Для его участников предусмотрены упрощение или полная отмена ряда мероприятий по досмотру или контролю.

Проект реализуется в двустороннем формате на паритетной основе. Участвовать в «Зеленом коридоре» могут добросовестные российские и китайские компании, заключившие между собой договоры на поставку товаров. Перечни экспортеров и импортеров заранее согласовываются таможенными службами двух стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в рамках проекта ряд мероприятий, связанных с досмотром или контролем, упрощается или вовсе отменяется, поэтому перемещение товаров через границу происходит намного быстрее.

Автор: Отдел экономики «В»