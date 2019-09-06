Почти половина женщин в России не работают? Только 53,2 % представительниц прекрасного пола были трудоустроены в России в 2018 году. Как сообщает РИА «Новости», об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, в целом в стране официально работает 59,8 % населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8 %.

«Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», – пояснила РИА «Новости» профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

Также, по ее мнению, возможны рост теневой экономики и непрозрачность найма персонала. В том числе, как считает эксперт, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. «Хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», – говорит Яхонтова.

Уровень безработицы в России, по данным Росстата, в 2018 году составлял 4,8 % от численности рабочей силы. По критериям Международной организации труда это те россияне, которые не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Среди женщин этот показатель был меньше, чем среди мужчин (4,7 % против 4,9 %).

Автор: Отдел экономики «В»