Если уж брать, то камнями Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как покупаем мы их со значительной наценкой, сказал в интервью РИА «Новости» глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.

«Насколько я осведомлен о ювелирном рынке, то наценка там в пять–восемь раз от цены производства. То есть, покупая какое-то красивое изделие для своей дамы, надо отдавать себе отчет, что с самого начала переплачиваешь в несколько раз. Поэтому возможность заработать на таком виде инвестиций для меня неочевидна», – пояснил он, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать ювелирные украшения как антикризисную инвестицию.

По мнению эксперта, в этом сегменте в качестве инвестиций лучше рассматривать не ювелирные украшения, а ограненные алмазы или другие драгоценные камни, которые продаются не в виде изделия, а в виде камня, который можно купить напрямую у производителя, избежав огромной наценки. Но и такой способ инвестирования тоже подчиняется своим законам и зависимостям, и здесь нужно общаться с экспертами, чтобы правильно оценить риски, обратил внимание Суханов.

Он добавил, что хранение сбережений в драгоценных металлах скорее всего интересно людям, которые пытаются диверсифицироваться так, чтобы часть средств просто лежала «под матрасом». И поэтому они просто держат накопления в золоте независимо от того, сколько оно стоит сейчас и есть ли шанс навариться на инвестициях в украшения из драгметаллов и камней.

Автор: Отдел экономики «В»