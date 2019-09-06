Зерна из Приморья вывозят все больше Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в августе 2019 года выданы фитосанитарные сертификаты на партии зерна и продуктов его переработки, предназначенных на экспорт (13819,5 тыс. тонн). Основными импортерами стали КНР, Республика Корея и Япония, сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе в КНР направлено 3,8 тыс. тонн зерна сои и 917 тонн продуктов переработки зерна (мука пшеничная и ржаная, лузга гречневая). Кроме того, в Японию направлено 6 тыс. тонн пшеницы и 394 тонны продуктов переработки (шрот соевый и крупа гречневая), в Республику Корея – 2,7 тыс. тонн зерна сои, кукурузы и овса, а также 20 тонн продуктов переработки зерна (мука пшеничная и ржаная).

В целом с начала года на экспорт направлено 299,9 тыс. тонн зерна и 34,3 тыс. тонн продуктов его переработки (в 2018 году – 294 тыс. тонн зерна и 18,9 тыс. тонн продуктов его переработки).

С начала 2019 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдано 5778 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии зерна и продуктов его переработки.

Автор: Отдел новостей «В»