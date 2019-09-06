Нарастить добычу морепродуктов поможет обновленный флот Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья должен достичь 2 миллиардов долларов к 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации региона.

С начала года приморские рыбаки добыли почти 550 тысяч тонн водных биоресурсов. К 2024 году по нацпроекту этот показатель будет увеличен почти на 40 % – до 764 тысяч тонн.

«Объем экспорта рыбы и морепродуктов из Приморья должен составить 2 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель среди прибрежных субъектов России. Планируется достигнуть его за счет обновления рыбодобывающего флота, развития глубокой переработки водных биоресурсов и увеличения объемов аквакультуры», – пояснили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

Отметим, в настоящее время в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего приморским предприятиям, входят 457 рыбопромысловых судов: 57 крупнотоннажных судов, 202 среднетоннажных, 83 малотоннажных судна, один танкер и другие. На плантациях марикультуры занято более 100 единиц маломерного флота.

Автор: Отдел новостей «В»