Ярмарка начнется в пятницу
Общегородская сельскохозяйственная ярмарка на этой неделе состоится 6 и 7 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
На центральной площади Владивостока жители и гости дальневосточной столицы смогут приобрести свежие фермерские фрукты и овощи урожая этого года.
Традиционно урожай со своих участков привозят более 200 фермеров со всего края. Также на ярмарке всегда можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу и рыбопродукцию, яйцо куриное, дикоросы, продукцию пчеловодства и многое другое.
Ярмарка будет работать в пятницу, 6 сентября, с 8.00 до 18.00 и в субботу, 7 сентября, с 8.00 до 19.00.
Автор: Отдел новостей «В»