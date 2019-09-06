Ярмарка начнется в пятницу Общегородская сельскохозяйственная ярмарка на этой неделе состоится 6 и 7 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

На центральной площади Владивостока жители и гости дальневосточной столицы смогут приобрести свежие фермерские фрукты и овощи урожая этого года.

Традиционно урожай со своих участков привозят более 200 фермеров со всего края. Также на ярмарке всегда можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу и рыбопродукцию, яйцо куриное, дикоросы, продукцию пчеловодства и многое другое.

Ярмарка будет работать в пятницу, 6 сентября, с 8.00 до 18.00 и в субботу, 7 сентября, с 8.00 до 19.00.

Автор: Отдел новостей «В»