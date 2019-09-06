Подпорную стену сдадут в ноябре Подрядчики по заказу городской администрации ремонтируют подпорную стену на набережной Спортивной гавани.

Здесь уже частично проведены работы по заливке конструкции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В связи с непогодой сроки работ для подрядчиков были пересмотрены. Их продлили до ноября, проинформировали в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

«Сейчас строители делают фактурную армированную бетонную заливку, – рассказал заместитель начальника управления Сергей Сурменко. – Им также предстоит провести окраску поверхности, смонтировать лестницу и отремонтировать облицовку тумб ограждения».

Автор: Отдел новостей «В»