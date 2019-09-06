Мэрия сообщила, на каких дорогах в ближайшие дни начнется ремонт Третья Рабочая, Давыдова, Русская, Посьетская, от Окатовой к Поселковой, от «Детского парка» в сторону «Чайки», проспект «Красного знамени», Батарейная, Лейтенанта Шмидта, Шилкинская – эти и многие другие улицы Владивостока будут отремонтированы в ближайшие дни. Максимально быстро привести дороги краевого центра в порядок распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства, предварительный список участков, где в первую очередь проводится ремонт, был составлен на основе мониторинга и обращений жителей. Но этот список практически ежедневно пополняется.

«Часть дорог города после прошедших на прошлой неделе ливней серьезно пострадала. К ремонту приступили сразу же, как это позволили погодные условия. Сейчас ремонтируют дорогу на Змеинку и многие другие участки», – отметили специалисты управления.

Чтобы максимально быстро привести дороги в порядок, работы теперь проводят не только по ночам, но и днем.

«Мы понимаем, что, работая днем, создаем неудобства автомобилистам. Но это вынужденная мера. Нужно максимально быстро заасфальтировать поврежденные участки дорог, чтобы все могли комфортно по ним ездить», – сказал ранее во время проезда по улицам, где ведется ремонт, глава Владивостока Олег Гуменюк.

Напомним, что на этой неделе также проводятся работы по восстановлению дорожного покрытия на Западной, проспекте 100 лет Владивостоку, Пограничной, Луговой, Корабельной набережной, в Светланском переулке, на Фирсова, Алеутской, Фонтанной, Пограничной и других улицах города.

Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и парковки.

Автор: Отдел новостей «В»