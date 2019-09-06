Будем знакомы. И пойдемте гулять Жителей Владивостока приглашают на инклюзивные прогулки. В них принимают участие и горожане с ограниченными возможностями здоровья, и те, кто не имеет инвалидности.

«В рамках городского проекта «Мы вместе» были запущены прогулки «Давайте знакомиться с …». Побывав на них, люди не только узнают об интересных исторических фактах и открывают для себя знакомые места в нашем городе, но и общаются. К этим прогулкам присоединиться могут все желающие, регистрация при этом необязательна», – рассказала Оксана Гоголева, начальник отдела реализации программных мероприятий городского управления по исполнению программ по поддержке населения.

Первые экскурсии уже познакомили участников с историей и легендами Покровского парка, а также с дневниками уроженки США Элеоноры Прей, прибывшей на Дальний Восток России в июне 1894 года и отдавшей Владивостоку более 30 лет своей жизни.

Напомним: проект «Мы вместе» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8-902-555-4733, 265-00-00.

Автор: Отдел новостей «В»