Бывший ведомственный детсад примет малышей двухлетнего возраста В детский сад-ясли на Муравьева-Амурского завозят мебель и игрушки, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьева-Амурского, 4 во Владивостоке отремонтировали и готовят к открытию в сентябре. Детский сад примет 60 малышей двухлетнего возраста.

В здании полностью отремонтировали три группы, санузлы, музыкальный зал и пищеблок, заменили электрику. Фасад здания также приводят в порядок – его красят и штукатурят. В данный момент строители занимаются благоустройством спортивной площадки и территории сада. Завозятся мебель, оборудование и игрушки.

Напомним, что летом 2018 года руководство завода «Эра» приняло решение о закрытии своего ведомственного детсада. По словам сотрудников, им предложили написать заявления на увольнение. Родителям также было объявлено, что сад закрывается. 80 детей остались без детсада, а десяток педагогов – без работы. В ситуацию вынуждены были вмешаться городские власти.

В течение нескольких дней в управление образования администрации города были приглашены родители, которым предоставили места в муниципальных детских садах. Педагогам также предложили работу в системе городского образования. Здание Муравьева-Амурского, 4 после обследования решено было восстановить и открыть в нем ясельные группы. Планируется, что сад распахнет свои двери уже до конца месяца.

Автор: Отдел новостей «В»