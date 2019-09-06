Нам может подкузьмить «Линлин» 7 сентября во Владивостоке возможно резкое ухудшение погодных условий, сообщает департамент гражданской защиты края со ссылкой на синоптиков. В городе вероятны сильные и очень сильные дожди.

По предварительному прогнозу погоды ФГБУ «Приморское УГМС», в период с 7 по 9 сентября на погоду в Приморском крае предполагается влияние тайфуна «Линлин». На большей территории региона вероятны сильные (15–45 мм за 12 часов) и очень сильные дожди (более 50 мм за 12 часов) с общим количеством 70–120 мм, что составит от 80 до 100 % нормы за месяц.

Дожди вызовут подъемы на большинстве рек, существует угроза подтопления участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков не исключены подтопления пониженных территорий ливневым и склонным стоком, размывы дорог.

Все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Пресс-служба мэрии напомнила, что жители Владивостока смогут сообщать обо всех возможных нарушениях в работе городского хозяйства по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333.

Автор: Отдел новостей «В»