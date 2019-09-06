Михаил Пиотровский: Надо привозить детей со всего края на «Дни Эрмитажа» «Дни Эрмитажа» в четвертый раз пройдут во Владивостоке с 23 по 29 сентября.

В программе этого ставшего уже традиционным фестиваля, как сообщила пресс-служба края, – мастер-класс для реставраторов музеев Дальневосточного федерального округа «Сохраним культурное наследие вместе», выставка одного шедевра – «Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа». Кроме этого, гостей ждут Эрмитажный лекторий и презентация первой в России музейной инклюзивной программы Эрмитажа, ориентированной на работу со слепыми и слабовидящими. Состоятся публичные лекции, занятия для специализированных групп, открытый урок и круглый стол «Инклюзивные программы в современных пространствах культуры и искусства» с участием специалистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Находки, Хабаровска.

– Все наши выставки, безусловно, привлекательны для туристов. Но наша работа ведется в первую очередь для жителей нашей страны. В «Днях Эрмитажа», например, есть программа для слабовидящих детей «Прошлое на кончиках пальцев». Важно привозить детей из всех районов, чтобы они могли увидеть лучшее из нашего музея. В целом наша большая задача во Владивостоке – сделать центр, который станет местным Эрмитажем, с духом музея. Ведь Эрмитаж – это люди, вещи, экскурсии, лекции, мастер-классы и многое другое, – сказал на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, принимавший участие в работе ВЭФ.

Также Михаил Борисович обсудил с губернатором реализацию масштабного проекта по созданию культурно-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке.

Как рассказал Олег Кожемяко, в строящемся на улице Аксаковской центре будет представлена большая постоянно действующая экспозиция Эрмитажа.

Напомним, что во Владивостоке реализуется проект по созданию двух комплексов: театрально-образовательного и музейно-выставочного. В первый войдут такие ведущие культурные учреждения страны, как Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Московская государственная академия хореографии. Во второй – Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и Музей Востока, а также Приморская картинная галерея. Проектирование и строительство двух объектов ведется за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Автор: Отдел новостей «В»