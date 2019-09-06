Курсанты ТОВВМУ отправятся на «Перекопе» по Северному морскому пути Шестьдесят будущих штурманов выйдут в дальний поход на учебном корабле Балтийского флота «Перекоп», сообщает пресс-служба ВВО.

Самолетом морской авиации ТОФ тихоокеанцы уже доставлены в Североморск, где находится корабль.

Планируется, что курсанты ТОВВМУ будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.

Из Североморска во Владивосток «Перекоп» перейдет по Северному морскому пути, совершив заходы в несколько портов по маршруту следования.

Автор: Отдел новостей «В»