В столицу ДФО привезут мощи святителя и чудотворную икону В середине месяца – с 13 по 20 сентября – во Владивосток из Свято-Успенского Вышенского монастыря Рязанской митрополии будут принесены особо чтимые святыни – ковчег с частицей мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, и чудотворная Казанская икона Божией Матери (Вышенская).

Как сообщили в пресс-центре Владивостокской епархии, чудотворная Казанская икона Божией Матери (Вышенская) стала особо почитаема в середине ХIХ века после неоднократных избавлений жителей Шацка и Тамбова от эпидемии холеры.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский, – великий учитель Русской церкви, труды которого неизменно востребованы у разных поколений христиан.

Святыни будут доступны для посещения в храме Покрова Божией Матери (Океанский проспект, 44).

Автор: Отдел новостей «В»