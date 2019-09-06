Берега попутали Забавное с одной стороны и весьма показательное – с другой недоразумение случилось на V ВЭФ. Как сообщают «Известия», во время форума Минпромторг активно раздавал участникам буклеты и сувенирную продукцию «Восточного экономического форума», на которой вместо фотографии Русского моста было помещено изображение моста Рамы в Бангкоке.

Первыми ошибку заметили приморские блогеры и активно разнесли известие об этом в социальных сетях, затем подключились СМИ…

Вскоре и само министерство на своих официальных страничках в соцсетях (в частности в «Инстаграме») признало ошибку: «Друзья, мы признаем ошибку – на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский.

Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку.

Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям форума».

В комментариях в социальных сетях жители Владивостока и Приморья отмечали, что этот промах в целом показателен: если бы выпуск сувенирной продукции доверили не москвичам, а местным компаниям, такого «эпического провала» не случилось бы…

Как сообщает РИА VladNews, Минпромторг свою ошибку исправил и уже 5 сентября начал дарить сувенирную продукцию с правильным мостом на Русский остров.

Автор: Отдел новостей «В»