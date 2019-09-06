С керлингом будем Во Владивостоке в районе Шилкинской, 16 – совсем рядом с Нагорным парком – будет построен керлинг-центр. Соглашение о строительстве базового спортивного центра и ледовой арены по керлингу во Владивостоке подписали губернатор края Олег Кожемяко и президент Федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова, сообщила пресс-служба края.

Соглашение предусматривает создание тренировочного центра и ледовой площадки для подготовки спортсменов, проведения соревнований по керлингу и другим ледовым видам спорта, предоставления спортивных услуг населению и в целом для популяризации керлинга как олимпийского вида спорта.

Администрацией Приморья уже принято решение о выделении в 2019 году средств краевого бюджета на разработку проектной документации на строительство центра. Совместно с краевой Федерацией керлинга готовится техническое задание, проводятся инженерно-геодезические работы. Реализовать проект планируется до 2021 года.

Автор: Отдел новостей «В»