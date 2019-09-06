Столица ДФО может стать олимпийской Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году, считает президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает портал eastrussia.ru.

Как сказал Поздняков на сессии «Олимпизм и АТР», прошедшей на площадке ВЭФ-2019, Международный олимпийский комитет проводит реформы, чтобы предоставить возможность городам подать заявки на проведение Игр без дополнительных финансовых расходов. Но для таких перспектив необходимо построить масштабные спортивные объекты. Половину из которых необходимо подготовить до внесения заявки в Олимпийский комитет. Таким образом, у Владивостока есть время построить их до 2025 года.

Автор: Отдел новостей «В»