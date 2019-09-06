Махнулись не глядя. Расписанием Два электропоезда, следующие из Владивостока, поменялись расписаниями.

Как сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья», в связи с многочисленными просьбами жителей Артема и Вольно-Надеждинского с 11 сентября два вечерних электропоезда из Владивостока меняются местами в расписании.

Вечерний электропоезд до станции Надеждинской отправлением в 20 часов 10 минут с 11 сентября будет отправляться в рейс в 20 часов 30 минут.

В свою очередь, электропоезд до станции Артем-1 отправлением в 20 часов 30 минут с 11 сентября будет отправляться в рейс в 20 часов 10 минут.

Автор: Отдел новостей «В»