От Даурии до Камчатки На «Улице Дальнего Востока», которая будет доступна для свободного посещения жителей и гостей Владивостока на острове Русском 7 и 8 сентября, один из самых, на наш взгляд, интересных павильонов - павильон Минприроды, в котором работает фотовыставка «От Даурии до Камчатки». Ее авторы – Геннадий Шаликов и Марина Склярова (Владивосток).

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного морского заповедника, Даурия - это русское название, объединяющее Забайкалье, Приамурье, Бурятию, сотни километров лесов и степей, просторы дикой России. Ну а где находится Камчатка, знают все, как и то, что этот суровый край также сохранил уголки настоящей дикой природы.

В этом году большого мастера, документалиста-анималиста Геннадия Шаликова не стало. Но осталась вечная красота, которую он запечатлел для всех нас. Фотографии этой выставки лишь пунктиром показывают те точки, где работал Геннадий Шаликов.

Дополняют экспозицию работы Марины Скляровой, автора короткометражных фильмов и сюжетов, посвященных Дальневосточному морскому заповеднику.

Автор: Отдел новостей «В»