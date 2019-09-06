Все начнется с «Грозы». Но пенсионеры выбрали «Бабий бунт» В Приморском краевом театре молодежи еще продолжается ремонт, но уже начались репетиции – чуть больше чем через месяц нам обещают парад премьер.

О планах на новый сезон на прошедшем в театре сборе труппы рассказали директор театра Игорь Селезнев и главный режиссер Лидия Василенко.

Игорь Леонидович начал сбор с представления новых актеров, которые пополнили труппу театра. Илье Апанаеву, Дарье Мухортовой, Игорю Сушкову и уже дебютировавшему в «Ревизоре» в роли Хлестакова Сергею Рюмкину он пожелал удачи и интересных ролей.

– Кстати, ролей хватит всем, – улыбнулся Игорь Селезнев. – Во Владивосток уже прилетел Александр Дзюба и начинает репетировать «Грозу». Параллельно начинает работу Сергей Руденок над спектаклем «Непослушные котята». Открытие сезона 25 октября порадует парадом премьер. Играем «Грозу», «Ревизора», «Алису в Стране чудес».

23 октября репетиции начнет Павел Макаров – молодой режиссер, известный во Владивостоке постановкой спектакля «Сукины дети» в театре ТОФ.

– Мы выиграли грант, на средства которого и будет осуществлен спектакль, – рассказала Лидия Василенко. – Это будет интересная современная пьеса. 23 ноября – премьера.

Сама Лидия Михайловна в этом году поставит «Танго» Мрожека, в котором будут заняты мэтры театра.

– «Сказка сказок» – еще один спектакль, который мы поставим на средства гранта от СТД, его выиграл наш актер Иван Синицын, – продолжил Игорь Селезнев. – Ближе к зиме к постановке «Сказки о потерянном времени» приступает актер нашего театра Герман Авеличев. А новогоднее шоу, как и в прошлом году, поставят Евгения Серебрянская и Вадим Замараев. Также Герман осуществит экспериментальную постановку на большой сцене – «Леди Макбет Мценского уезда». Очень любопытная концепция, интересно посмотреть, что получится.

Затем Лидия Василенко поставит «Кошкин дом». В марте-апреле приглашенный из Перми молодой режиссер Марк Букин поставит «Питера Пэна». Виталий Дьяченко будет работать над «Дневником Анны Франк». И мы достигли договоренности с Талгатом Баталовым, который уже летом будущего года поставит у нас спектакль. О пьесе пока думаем, но наверняка это будет современная драматургия.

Теперь о фестивалях. 22 сентября мы уезжаем на фестиваль дальневосточных театров в Хабаровск со спектаклем «Спасти камер-юнкера Пушкина».

26 сентября для участников форума пенсионеров во Владивостоке играем «Бабий бунт».

24 ноября мы летим в Москву на фестиваль «Золотой витязь» со спектаклем «Алые паруса» и будем играть его на сцене театра Армена Джигарханяна.

С 30 сентября по 4 октября во Владивостоке пройдет большой театральный форум, который закроет Год театра в России. Коль городу нашему выпала честь открыть год, то и закрывать тоже будем здесь. Наш театр будет принимать мероприятия форума, в частности, 1 октября для его участников мы играем «Ревизора», а 2 октября на нашей сцене состоятся творческая встреча и моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко.

Фестиваль «Метадрама» в этом сезоне пройдет в конце мая, и мы уже сегодня думаем, кого пригласить, чтобы сделать его еще более интересным и представительным.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ