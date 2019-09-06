Новые контракты укрепляют старую дружбу Индийский интерес на Русском острове

Первый официальный день ВЭФ-2019, без сомнения, прошел под знаком Республики Индия. Она впервые присутствует на Восточном экономическом форуме в статусе страны-гостя и сразу же на высшем уровне.

Утром 4 сентября во Владивосток в сопровождении крупной делегации государственных чиновников и бизнесменов прилетел глава правительства Индии Нарендра Моди.

По морю к «Звезде»…

В среду после полудня на набережной ДВФУ состоялась встреча Владимира Путина и Нарендра Моди. Они прогулялись по пирсу на берегу бухты Аякс, общаясь без переводчиков на английском языке, и поднялись на борт моторной яхты «Ураган» Тихоокеанского флота. В сопровождении быстроходных катеров охраны белоснежное судно отправилось по заливу Петра Великого в Большой Камень. Беседа продолжилась на яхте, с которой открывались великолепные виды на материковую часть суши и открытое море. Российский лидер пригласил премьера Индии Нарендру Моди на юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который отметят в Москве 9 Мая 2020 года.

На судостроительном заводе «Звезда» президент России и премьер-министр Индии побывали на строящемся сухом доке. Это место в ясную погоду можно увидеть невооруженным глазом даже из Владивостока благодаря установленному второму крану-гиганту «Голиаф» с грузоподъемностью 1200 тонн.

Руководители «Звезды» и Объединенной судостроительной корпорации познакомили гостей с ходом модернизации самого предприятия и строительства на его базе судов, кораблей и океанских платформ любой размерности и сложности, показали макеты уже собираемых здесь судов и современную винто-рулевую колонку, собранную на недавно построенном заводе вблизи города корабелов.

Владимир Путин предложил Нарендре Моди размещать на верфи «Звезда» индийские заказы на строительство торгового флота.

По итогам морской прогулки премьер-министр Индии в своем «Твиттере» по-русски поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поездку на судостроительный комплекс. «Глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике и Мировом океане», – написал Нарендра Моди.

…и на берегу об обороне

По возвращении на Русский остров главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждалась тема военно-технического сотрудничества. По его словам, политики договорились о возможности поставок в Индию нескольких полковых комплектов лучших в мире зенитно-ракетных комплексов С-400. На сегодняшний день Россия экспортирует ЗРК «Триумф» в Китай и Турцию. Кстати, именно эти ракетные комплексы охраняют небо над южным Приморьем.

Что касается всех поставок оборонной продукции из России, то наши южные друзья одни из главных покупателей. В настоящий момент Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов США. И этот объем может возрасти еще на 1 миллиард. Речь идет о дополнительном контракте на новейший российский вертолет Ка-226Т, который только-только начали собирать в Улан-Удэ. Этот уникальный геликоптер, летающий над сушей и над морем в интересах гражданских и военных потребителей, прямо сейчас представлен на «Улице Дальнего Востока». Согласно российско-индийскому рамочному соглашению первые 40 вертолетов будут выпущены в России, еще 140 соберут непосредственно в Индии. Заказ может быть увеличен до 400 вертолетов.

Еще одной темой переговоров стали вопросы безопасности на полуострове Индостан и во всей Азии. Был также поднят вопрос о создании зоны свободной торговли между Индией и странами Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Беспошлинная торговля позволит стимулировать экономические связи между пятой экономикой мира и странами союза.

В завершение успешных переговоров Владимир Путин и Нарендра Моди приняли совместное заявление «Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества». В присутствии лидеров государств состоялся обмен подписанными документами.

Активизировать и дополнить

Это говорит о новом витке дружбы наших стран, которую подкрепят деловыми взаимовыгодными контрактами. Очередные взаимоотношения в сфере бизнеса между нашими странами рассматривались на различных площадках V Восточного экономического форума.

Речь шла об активизации торговли между двумя мировыми державами, дополнительных инвестициях в областях оборонной промышленности, энергетики, инфраструктуры в добыче и переработке полезных ископаемых.

По итогам 2018 года стоимость экспорта России в Индию увеличилась на 20,1% и составила 7,75 миллиарда долларов США. Объем экспорта Индии в Россию составил 2,33 миллиарда, что на 8,9% больше, чем годом ранее.

Положительная динамика наблюдается в сфере прямых иностранных инвестиций из Индии и в проектах по локализации производств на территории России.

О наращивании объемов взаимной торговли и диверсификации товарной структуры между Россией и Индией говорили бизнесмены в рамках бизнес-диалога «Россия – Индия» с участием ведущих предпринимателей двух стран.

На ВЭФ-2019 состоялись презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала Индии, открылись отдельный павильон и национальный стенд страны. На панельных сессиях говорили об экономической активности молодежи и цифровом пути объединения Азии и Европы.

Поздним вечером 4 сентября лидеры России и Индии встретились за ужином. Индийского гостя и его сопровождающих угощали традиционной русской кухней, в основном блюдами из рыбы и морепродуктов. Для глав государств несколько песен исполнили вокалисты и творческие коллективы из Владивостока.

В завершение своего визита во Владивосток индийский премьер Нарендра Моди 5 сентября принял участие в панельной сессии юбилейного форума и выступил вместе с главами России, Малайзии, Монголии и Японии.

Кстати

Президент России Владимир Путин сообщил, пишет ТАСС, что вручит премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле. «Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного, – отметил Путин на переговорах с индийским премьером во Владивостоке. – Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем в Московском Кремле».

Автор: Николай КУТЕНКИХ