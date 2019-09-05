Добавят бизнесу культуры Гала-концерт лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского будет представлен в рамках культурной программы ВЭФ-2019, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Вчера состоялось первое событие – премьера балета «Дон Кихот».

Сегодня же пройдет центральное событие культурной программы ВЭФ-2019 – гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Юные талантливые музыканты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступят в сопровождении симфонического оркестра Приморской сцены под управлением Павла Смелкова и представят яркую насыщенную программу из сочинений русских и зарубежных композиторов. В рамках концерта также состоится торжественное посвящение детей первого набора Приморского филиала Центральной музыкальной школы в учащиеся. Мероприятие станет знаковым событием для юных дарований, поступивших в этом году на обучение в ведущую музыкальную школу страны.

Также сегодня в Малом зале состоится выступление японской джазовой певицы Миямото Мики со своим ансамблем.

А завтра в Большом зале пройдет показ спектакля Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина «Река Потудань» по одноименной повести Андрея Платонова.

Дни Индийской культуры в России будут отмечены выступлением на Приморской сцене танцевального коллектива Drishtikon Dance Group 6 сентября. Его создатель и руководитель – выдающаяся танцовщица и хореограф, лауреат государственных и международных профессиональных премий Адити Мангалдас. Зрители познакомятся с оригинальным стилем коллектива, представляющим собой сочетание классического индийского танца катхак с элементами современной хореографии.

7 сентября культурную программу форума завершит показ оперы Джузеппе Верди «Аида». Этот спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка является последней премьерой прошлого сезона Приморской сцены, ставшей самой масштабной оперной постановкой за всю историю театра.

Автор: Отдел новостей «В»