На картинах – воздух и свет Выставка живописи Валентины Диффинэ-Кристи «Воздух и свет» открылась в выставочных залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

Как рассказали в пресс-службе галереи, Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи родилась в 1918 году в Москве в дворянской семье Кристи. В 1937-м окончила Московское областное художественное педагогическое училище изобразительных искусств памяти восстания 1905 года, где училась у таких мэтров, как Леонард Туржанский и Константин Юон.

Ее обвиняли в формализме, но она осталась верна себе. Творчество Диффинэ-Кристи позволяет составить более полное представление о том, как жила и развивалась московская художественная школа в «глухие и тяжелые для отечественного искусства 1940–1950-е годы». Вслед за своим мужем Евгением Диффинэ она прошла увлечение импрессионизмом Константина Коровина, а затем вновь открывала для себя живопись французских импрессионистов, обретая в тонких и изящных цветовых гармониях внутреннюю свободу и возможность творческого самовыражения. Это происходило во времена «сурового стиля», который лег в основу эстетических программ многих молодых художников. На выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты разных лет. Но самым ярким диссонансом, отражающим те времена, которые, как известно, «не выбирают, в них живут и умирают», являются портреты рабочих, созданные на заводах «ЗИЛ», «Имени В.И. Ленина», «Серп и молот», куда выезжали художники, объединившиеся в «Индустриальную группу».

С 2011 года персональные выставки художницы были представлены во многих городах России. Ее произведения хранятся в собраниях Третьяковской галереи и 46 художественных музеев России.

Автор: Отдел новостей «В»