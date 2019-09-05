Знакомимся с керлингом Сегодня во Владивостоке завершается этап мирового турнира по керлингу. Соревнования по этому виду спорта проходят в столице ДФО впервые.

Как сообщил портал Vl.ru, в программу Восточного экономического форума включили этап WCT Pacific Ocean Cup 2019. Спортсмены из пяти стран в течение трех дней боролись за победу.

Игры проходили на ледовой арене «ICE Тигр». Специально для этого подготовили дорожки, нанесли разметку, установили трибуны для зрителей. Как оказалось, поклонники керлинга во Владивостоке есть – за матчами следили несколько десятков человек. За победу сражались спортсмены из Китая, Японии, Кореи, Австралии и России.

Россию в соревнованиях представляли Александр Еремин и Анастасия Москалева – действующие двукратные чемпионы России и участники чемпионата мира в 2019 году, а также пятикратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы среди женщин Маргарита Фомина и участник Олимпиады в Сочи Алексей Стукальский.

– Наш визит во Владивосток не такая уж неожиданность. Разговоры о том, что керлинг будет развиваться в Приморье, начались более полугода назад, – отметил старший тренер сборной России по керлингу в дисциплине «смешанные пары» Василий Гудин. – Если в Приморье появится керлинг-центр – замечательно, потому что таких спортивных сооружений не так много в нашей огромной стране. Если сборные команды смогут использовать эту базу, прирост в мастерстве будет большой.

Автор: Отдел новостей «В»